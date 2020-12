Botte di Natale al campo nomadi, rissa sedata da carabinieri e polizia

C'è voluto l'intervento di pattuglie di carabinieri e polizia, nella serata di Natale, per mettere fine ad una rissa che ha coinvolto alcuni residenti di un campo nomadi lungo la Castellana, a Treviso. Ad affrontarsi, a causa di "vecchie ruggini", alcuni tra i residenti dell'area. Coinvolti inizialmente quattro giovani, tutti tra i 25 e i 30 anni, ma poi la "discussione" è degenerata, allargandosi in tutto ad una decina tra i presenti, parenti di quest'ultimi. Tra i protagonisti della gazzarra sono volati solo alcuni insulti pesanti e qualche schiaffo ma fortunatamente l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che l'episodio potesse degenerare e gli animi si sono rappacificati. Per ora nessuna denuncia (chi vorrà tra i contendenti potrà procedere con querela di parte) ne' ferite che avessero bisogno di cure mediche.