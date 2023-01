Controlli sulla strade, quattro patenti ritirate per stato di ebbrezza

Quattro patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza nel corso dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di Treviso, in particolare, nei comuni di Castelfranco Veneto, Loria, Fonte, San Zenone degli Ezzelini e Vittorio Veneto. Denunciati un 20enne del padovano controllato a Castelfranco e un 36enne "pizzicato" nel Solighese, entrambi alla guida di autovetture e risultati positivi ad accertamento alcolimetrico con tasso maggiore di 1 grammo per litro. Sempre a Castelfranco sono state ritirate altre due patenti di guida ad automobiliste con tasso positivo ma minore a 0,8 grammi per litro.

Nei guai è finito anche un 27enne che, nel corso di una verifica svoltasi a San Giacomo di Vittorio Veneto , è stato trovato in possesso di un pugnale e un coltello a serramanico, con 10 cm di lama. Le armi sono state sequestrate.