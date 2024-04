«Suo figlio ha avuto un incidente»: 90enne consegna al truffatore oro e gioielli

A Treviso tornano a colpire i truffatori di anziani. Ieri, 3 aprile, a finire vittima di un raggiro è stata una 90enne residente in via Botteniga che è stata contattata al telefono da un uomo che l'ha allarmata, sostenendo che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente e che quindi servissero subito dei soldi per toglierlo dai guai. L'anziana purtroppo, colta nel vivo, è caduta in trappola e alcuni minuti dopo ha consegnato tutti i preziosi e oggetti in oro che aveva in casa ad un giovane incaricato del ritiro. La 90enne, scoperto in seguito che il figlio (nel frattempo si trovava in aereo e non poteva rispondere al telefono) non aveva avuto nessun incidente, si è rivolta alla polizia per denunciare il tutto.

«Attenzione a Treviso ci sono delle bruttissime persone che stanno telefonando alle persone anziane con la scusa dell’incidente ad un figlio» ha raccontato ieri la consigliera comunale del Pd, Antonella Tocchetto «si recano velocemente nella casa dell’anziano e rubano in casa invitando la persona a dare ciò che ha per salvare il figlio. Oggi (ieri 3 aprile ndr) è successo in via Botteniga a Treviso. Episodio gravissimo nei confronti dei soggetti deboli come gli anziani».