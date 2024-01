Bomba al K3, la Cassazione conferma la condanna all'anarchico

E' definitiva la sentenza nei confronti dell'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, accusato dell'attentato avvenuto ad agosto del 2018 ai danni della sede della Lega Nord-Liga Veneta di Villorba di Treviso. Ieri 26 gennaio la Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso della Procura generale di Venezia sia quello del suo difensore condannando così l'anarchico a 14 anni e 10 mesi di reclusione per attentato con finalità terroristiche e di eversione. In primo grado la pena per Sorroche era stata di 28 anni, ridotta dai giudici di secondo grado.

Ad abbassare la condanna in Appello era stato un riequilibrio dellla sentenza “elevata” dei giudici di Treviso con il fatto che la bomba non fosse esplosa e non avesse causato danni a persone o cose. Ed era arrivato anche il riconoscimento delle attenuanti generiche che aveva indotto la Procura a chiedere 21 anni e 6 mesi di carcere, con una riduzione di circa un quarto del periodo detentivo.

La bomba al K3 di Villorba prevedeva l’esplosione di una ordigno-carta che avrebbe attivato l’intervento della Polizia. Poi era stato inserito un sistema invisibile (con un filo) per far scattare la trappola: gli agenti, con i loro movimenti, avrebbero dovuto far deflagrare il secondo ordigno che era imbottito di chiodi. L’effetto avrebbe potuto essere quindi letale. Invece il rumore della prima esplosione non causò nessun intervento e l’ordigno fu trovato da militanti della Lega solo al momento dell’apertura della sede.