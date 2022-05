Trovato un cadavere di donna nella Piavesella, indagini in corso

Macabro ritrovamento a Castrette di Villorba nel pomeriggio di oggi, 2 maggio. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni, residente della zona, è stato trovato in una grata di protezione del canale Piavesella, in via Marsoni. A lanciare l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti: medico e infermieri del Suem hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre per il recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Villorba che ora indagano sulla vicenda. Si ipotizza il gesto estremo. Sulla salma nessun segno di violenza o tracce che coinvolgerebbero terzi.