Saltano sui binari, l'assurda sfida degli studenti: preside lancia l'allarme

Per un'assurda prova di coraggio o per pigrizia (evitando di usare il sottopassaggio) saltano tra i binari, da una banchina all'altra. Di questi gesti di follia si sarebbero resi protagonisti alcuni studenti che ogni giorno frequentano in particolare la stazione di Lancenigo di Villorba dove il "fenomeno" si ripeterebbe spessissimo. A lanciare un grido d'allarme sono stati alcuni genitori, testimoni diretti di quanto sta avvenendo nelle ultime settimane e che desta forte allarme. Molti dei ragazzi coinvolti frequenterebbero l'istituto professionale Planck e la preside, Emanuela Pol, è già intervenuta sul caso, convocando i genitori degli studenti coinvolti, per tentare di sensibilizzare gli studenti e arginare un fenomeno sempre più preoccupante. «Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo. Però non basta». Alla base di questi gesti ci sarebbero disagi famigliari. «Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro a questi comportamenti ci sono dei disagi»: ha aggiunto ancora Emanuela Pol.