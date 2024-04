Paura sulla Pedemontana, torna l'incubo dei lanci di sassi dal cavalcavia

Un piccolo cumulo di sassi sulla banchina a lato della carreggiata della superstrada Pedemontana Veneta e poco distante, in un tratto tra due cavalcavia, un gruppetto di 5/6 ragazzi che si stava allontanando alla chetichella. E' quanto ha segnalato al 112 ieri sera, lunedì 15 aprile, intorno alle 20, un automobilista che stava transitando lungo l'arteria nel tratto tra Villorba e Spresiano. L'allarme ha portato all'intervento di una pattuglia della polizia stradale lungo la Pedemontana, con il rinvenimento di alcuni piccoli sassi a bordo strada, e di alcune pattuglie dei carabinieri nell'area attorno al cavalcavia, senza trovare nessuno. I giovanissimi, temendo probabilmente di essere stati scoperti, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Fortunatamente non si sono registrati ne' danni ne' feriti ma il sospetto è che ci possa essere un collegamento con l'incendio divampato sabato scorso all'interno dell'area dell'ex Filatura San Lorenzo di Visnadello, proprio al confine tra Villorba e Spresiano. Anche in quel frangente alcuni residenti hanno notato dei giovanissimi allontanarsi poco prima che una nube nera si levasse dall'ex stabilimento dismesso da anni. Ad essere incendiato è stato un vecchio furgone e nel rogo è esplosa anche una bombola di gpl mentre altre quattro bombole sono state portate al sicuro dai vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi. Alcuni dei ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, sono stati individuati e identificati dai carabinieri nei pressi della zona dello stadio comunale di Visnadello, non distante da dove sarebbero avvenuti i presunti lanci.

«Nel momento in cui dovesse essere confermato quello che si dice, c'è poco da parlare di bravate o ragazzate, questi sono reati e come tali vanno trattati e perseguiti anche se a commetterli sono dei ragazzini minorenni» ha commentato il sindaco Marco Della Pietra ai microfoni di Antenna Tre «Ora vedremo come comportarci perchè purtroppo abbiamo le mani legate e quindi vedremo cosa fare. Prima l'incendio all'ex Filatura, poi questa cosa qua: non va bene. Io tendo sempre a ricordare a tutti che sono una minima parte della popolazione dei nostri ragazzi. La stragrande maggioranza sono persone per bene, hanno famiglie che li seguono però caspita, in 4-5 tengono in ostaggio un Paese intero e questo non va bene. Io non so perchè lo facciano: si può "fare i fighi" anche senza tirare sassate alle macchine, nessuno dice che debbano cambiare carattere o debbano essere diversi da come sono però appiccare incendi e tirare sassi alle macchine non rende fighi».