Video e immagini pedoporno nei computer, a processo un 50enne

Nel 2018 era finito sotto indagine perché ritenuto una delle "menti" di un vasto traffico di documenti validi per l'espatrio. Addirittura, secondo le ipotesi investigative, sarebbe stato lui a falsificarli. Così, nel dicembre del 2018, viene sottoposto ad una perquisizione nelle sua casa di Volpago, dove gli furono sequestrati un personal computer ed un laptop. Dentro ai dischi fissi delle due macchine non venne trovato nulla che confermasse i sospetti; furono invece rivenuti 33 file con contenuto pedornografico, per l'esattezza 31 video e due fotografie.

L'uomo, un 50enne di Volpago del Montello, è stato quindi indagato ed è finito a processo per detenzione di materiale pornografico ritraente dei minori. Protagonisti dei video e delle foto sarebbero infatti dei soggetti, tutti di età inferiore ai 18 anni, intenti in svariati rapporti sessuali con uomini maturi.

Le immagini non sarebbero "originali" ma risulterebbero tutte da vari siti internet attraverso un software di scarico. E' la tesi dell'imputato, che si dice assolutamente innocente. «Ignoravo la presenza di quel materiale nei miei computer - sarebbero state le sue parole - non ho mai scaricato consapevolmente le immagini». Secondo la tesi difensiva (il 50enne è assistito dall'avvocato Luca Dorella) si sarebbe trattato infatti di un download automatico, files che l'uomo avrebbe fatto finire inconsapevolmente nei propri computer in quanto "nascosti" e attaccati a materiale lecito. Solo una perizia sullo scarico e soprattutto un'analisi che dica se foto e video siano stati visionati successivamente potrà dirimere la questione.