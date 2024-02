Come fare le Frittelle di mele, una golosità di carnevale

Le frittelle di mele sono una specialità del Trentino Alto Adige, ma molto diffusa anche in tutto il Veneto e il nord-est. Si usa friggere le mele il giovedì grasso, per fare una ricetta particolare e festeggiare con un piatto goloso per la gioia di grandi e piccini. Squisite e irresistibili fanno parte di quei dolci da cucinare almeno una volta durante il Carnevale. Semplici e genuine sono a base di mela, è una ricetta di origine contadina dalla storia molto lunga che risale ad una tradizione medioevale, quando nei monasteri si coltivavano con particolare cura delle ottime mele per il consumo invernale, che poi sono state cotte in svariati modi. E per Carnevale questa era la ricetta che non poteva mancare in tavola.

Ricetta originale frittelle di mele

Ingredienti per circa 12-13 cucchiai

3 mele Golden, o Granny Smith , 150 g di farina, 200 g di latte, 2 uova, 1 di zucchero + altro per spolverarle, 2 cucchiaini di lievito per dolci, il succo di un limone , olio di arachidi

Procedimento