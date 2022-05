Gara nazionale tra istituti alberghieri: trionfa l'Ipssar Beltrame

Si è conclusa venerdì 27 maggio, la gara nazionale "Istituto Alberghiero-Enogastronomia: cucina, sala, vendita e accoglienza turistica" ospitata dall'istituto Almerico Da Schio di Vicenza. Il punteggio più alto nella competizione di cucina lo ha ottenuto l'Ipssar "Beltrame" di Vittorio Veneto che ospiterà dunque la prossima edizione della competizione.

I vincitori

Ad aggiudicarsi la vittoria nelle tre diverse specialità sono stati gli studenti: Denise Montesel dell'Ipssar Beltrame di Vittorio Veneto per la categoria Cucina, Vittoria Favaro dell'Ipssar Alberini di Villorba per l’indirizzo Sala e Vendita e Desireè Capra dell'istituto Bonghi di Lucera (Foggia) per l'accoglienza turistica. La proclamazione dei vincitori è avvenuta durante la serata di gala che si è svolta a Villa Tacchi di Villalta di Gazzo (Padova), dove i quasi 200 partecipanti hanno potuto apprezzare la bravura degli allievi dell’Istituto Almerico da Schio che hanno prestato servizio. La competizione promossa dal Miur ha visto confrontarsi per quattro giorni 55 allievi del IV anno provenienti da 23 diversi istituti di 11 regioni. Si sono alternate prove pratiche e teoriche con lo scopo di favorire il confronto tra ragazzi e ragazze di aree molto diverse tra loro. Tra gli obiettivi della gara anche la promozione dei prodotti e delle bellezze del territorio che ha ospitato l’evento grazie a un ricco programma di attività collaterali, come tour guidati in ville e monumenti storici e visite aziendali ad alcune eccellenze produttive del Veneto.

I commenti

«Per me, neo dirigente scolastica dell’Almerico da Schio, è stato davvero un grande onore ospitare questa manifestazione - commenta Manuela Floriani - è stata certamente una delle più grandi testimonianze concrete che potessi avere del ruolo educativo, formativo e aggregativo della scuola italiana. Per me è stata sin da subito una grande emozione, seguita da aspettative ed entusiasmo, anche se tutto vissuto inizialmente con un po’ di distacco: organizzazione, tempi e aspetti tecnici. Il distacco si è immediatamente dissolto appena li ho visti entrare nella mia scuola, l’Almerico da Schio per tre giorni è diventata la scuola di tutti, così come dovrebbe sempre essere. Ho visto i dirigenti, i docenti, ma soprattutto loro, gli studenti, che ho sentito subito miei. Ho visto le loro mani tremare durante l’impiattamento e nella preparazione di un cocktail; ho sentito le loro voci rotte dall’emozione mentre descrivevano il loro itinerario green. Sono stati eccellenti, tutti: nell’impegno, nella serietà, nell’educazione».

«Tutti gli studenti hanno mostrato impegno e preparazione nelle varie prove, la loro passione è stata travolgente - conclude Antonella Frizzo, docente referente gara articolazione accoglienza turistica -. Inoltre questa competizione ha costituito un primo ponte tra l’ambiente scolastico e il mondo del lavoro, grazie al confronto con professionisti ed esperti che hanno messo in gioco competenze diverse portando nuovi punti di vista».