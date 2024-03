Dama internazionale: 1° Mattia Scaggiante nei Cadetti e 2° Lorenzo Gravina nei Minicadetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto dal 22 al 23 marzo al Park Hotel di Latina il 42° campionato italiano giovanile di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle usata per le competizioni all’estero) a tempo standard e Lampo. I campionati sono stati organizzati dalla FID (Federazione Italiana Dama) affidandone l’organizzazione al circolo damistico di Latina. I partecipanti erano divisi in cinque categorie a seconda dell’età. Due sono stati i ragazzi trevigiani a partecipare per meriti sportivi, Mattia Scaggiante nei cadetti, tesserato per il circolo damistico “Energya” di Maser e Lorenzo Gravina nei minicadetti, tesserato con il “Damasport Roncade”. Entrambi hanno dato il massimo nella propria categoria: Mattia Scaggiante si classifica al 1° posto nella categoria Cadetti a tempo standard e 3° classificato al lampo (tempo ridotto). Invece per Lorenzo Gravina al suo primo campionato italiano nella categoria mini cadetti (tempo standard) si classifica al 2° posto e 4° classificato al lampo (tempo ridotto). Ricordiamo anche nella categoria Youth il buon 4° posto di Sofia Pandolfo di Monfumo (TV) ma iscritta al circolo veronese. Ora molti dei giovani partecipanti dei campionati seguiranno una formazione di alto livello che permetterà ad alcuni di loro di rappresentare la propria categoria ai campionati europei giovanili di dama internazionale, che si svolgeranno in Lituania nel mese di agosto. Nella foto a sinistra Mattia Scaggiante a destra Lorenzo Gravina.