Tra Keyline e Terra Fertile un patto per includere le persone svantaggiate

Patto tra Keyline Spa di Conegliano e la cooperativa Terra Fertile di Vittorio Veneto per condividere percorsi che consentano alle persone più fragili, anche a causa della pandemia, di trovare nel territorio opportunità di inclusione. Stamane Massimo Ciacchi, presidente e fondatore della realtà che ha sede in via della Seta a San Giacomo di Veglia, ha incontrato l’amministratore unico dell’azienda produttrice di chiavi, Mariacristina Gribaudi, per condividere possibili sinergie utili a diffondere un modello di economia civile, coniugando le attività di impresa con i valori della solidarietà.

“E’ sorprendente – spiega Gribaudi – come anche nel periodo del lockdown la cooperativa non si sia persa d’animo e, anzi, abbia aperto un nuovo negozio di prodotti biologici in città. La loro attività è un esempio tangibile del fatto che solo ripartendo dal territorio potremmo rimettere il nostro Paese sui binari di una ripresa economica senza lasciare nessuno per strada”.

Keyline ha confermato la disponibilità a mettere in campo una serie di iniziative, a partire da una tavola rotonda, che facciano conoscere i nuovi progetti di Terra Fertile, una realtà che si pone come soggetto accreditato per realizzare, in sinergia con altre realtà economiche del territorio, iniziative in ambito turistico, artistico, sociale, culturale dove persone svantaggiate possano mettere a frutto le proprie potenzialità. Al termine dell’incontro i rappresentanti della cooperativa hanno fatto omaggio a Gribaudi di un’opera progettata dall’artista Renza Pavan Macalli, in arte Momo, e realizzata in collaborazione con il Centro diurno “L’incontro” dal titolo “Il Guerriero” la cui chioma è fatta serie di chiavi Keyline.