Turismo, plafond da 40 milioni di euro per finanziare le strutture ricettive

CentroMarca Banca ha stanziato un plafond di 40 milioni di euro in sinergia con Ascom Confcommercio Treviso, Unione Provinciale Confcommercio e Fidimpresa, per finanziare progetti di sviluppo sostenibile offrendo alle aziende un servizio di consulenza personalizzato per accedere a contributi a fondo perduto.

L'obiettivo è favorire il tessuto imprenditoriale ad essere ancor più accogliente, sostenibile e tecnologicamente avanzato. Le imprese del settore turistico-ricettivo avranno l'opportunità di accedere ad un contributo a fondo perduto che coprirà fino al 50% delle spese ammissibili nell'ambito del Bando per Accessibilità, Sviluppo tecnologico e Transizione digitale ed ecologica fino ad un massimo di 200mila euro. Il plafond di 40 milioni di euro per i finanziamenti a tassi agevolati è dedicato esclusivamente alle aziende, associate ad Ascom Confcommercio di Treviso e Unione Provinciale Confcommercio, che aderiranno all’iniziativa. Verrà anticipato l’ammontare a fondo perduto stanziato dalla Regione Veneto e sarà coperta l'eventuale restante cifra necessaria per realizzare interamente gli ambiziosi progetti di ristrutturazione green. CentroMarca Banca, seguendo le esigenze delle imprese che si aggiudicheranno il bando, finanzierà l’importo dell’intervento, o eventualmente solo la quota riconosciuta dalla Regione, e potrà accordare una fase di preammortamento al mutuo (massimo 24 mesi) per il periodo di attesa fino all’ottenimento del contributo a fondo perduto.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono destinate a strutture ricettive previste dalla L.R. n. 11/2013, come alberghi, villaggi turistici, case vacanze e rifugi. Ad esempio, un hotel situato in un comune aderente alle destinazioni turistiche organizzate secondo la legislazione regionale può accedere ai benefici, a patto di essere una micro, piccola o media impresa (Pmi) regolarmente costituita e operante in Veneto come definite dall’Allegato I del Regolamento UE n.651/2014 del 17 giugno 2014.

Interventi

Gli interventi incentivati includono riduzione dell'impatto ambientale, transizione digitale ed ecologica. Ad esempio, una struttura ricettiva può beneficiare di contributi per l'adozione di tecnologie sostenibili, come fonti energetiche alternative, sistemi di sicurezza basati su intelligenza artificiale e soluzioni di universal design per garantire migliore accessibilità.

Spese

Le spese riconosciute comprendono opere edili, progettazione, consulenze e certificazioni di qualità come l'acquisto di impianti a emissioni zero per il trasporto di persone con disabilità, servizi informatici in cloud e spese generali come utenze. Tutto questo può essere incluso nei progetti senza alcun anticipo finanziario per le imprese associate ad Ascom Treviso.

Commenti

«Il settore turistico-ricettivo rappresenta oggi un pilastro fondamentale della nostra economia e un motore vitale per la promozione culturale e per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo di questa importante collaborazione con Ascom Confcommercio di Treviso, Unione Provinciale Confcommercio e Fidimpresa è favorire l'accessibilità, lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica delle imprese. Siamo consapevoli delle sfide che il settore affronta, soprattutto in un periodo di trasformazione come quello attuale, e vogliamo essere al fianco delle aziende che scelgono di investire sul futuro - le parole del direttore generale di CMB, Claudio Alessandrini - La nostra banca, forte del legame con il territorio e della sua tradizione di supporto alle realtà imprenditoriali locali, si conferma un punto di riferimento per coloro che cercano non solo sostegno finanziario, ma anche consulenza e accompagnamento nel percorso di crescita e innovazione».

«Ringrazio prima di tutto i vertici di CMB per l’opportunità. Questo è un accordo di grande interesse e valenza che si rivolge alle nostre 160 strutture alberghiere associate che di sicuro produrrà un volano economico, favorendo il rinnovamento ed aumentando la competitività, temi questi su cui la categoria di riferimento, Federalberghi, è sempre molto attenta. – Dichiara Dania Sartorato, Presidente dell’Unione provinciale Confcommercio.- Come Sistema, contiamo sul braccio operativo di Fidimpresa, in grado di seguire le imprese in tutte le fasi. Un momento storico delicato, con molte incognite ed una grande certezza: il turismo è un asset di sviluppo fondamentale per l’intera provincia. All’orizzonte ci sono eventi come Milano-Cortina, oltre che una costante ed intensa attività promozionale del territorio: per parlare di accoglienza a tutto tondo è fondamentale contare su strutture moderne, efficienti, rinnovate e competitive».

Sulla stessa linea anche Federico Capraro Presidente di Ascom-Confcommercio Treviso: «Questo bando è una risposta concreta di Ascom-Confcommercio alla chiamata rivolta agli operatori del settore: offre strumenti finanziari a condizioni ottimali e nasce in un periodo di grandi opportunità per il turismo (basta pensare alle Olimpiadi 2026), in ragione anche di un cospicuo impegno della Regione Veneto che si sostanzia nell’erogazione dei nuovi bandi finalizzati al rinnovo ed alla modernizzazione delle strutture».

«Siamo ben lieti di valorizzare, aderendo a questo bando, il rapporto con CMB, un Istituto che ha sempre dimostrato grande propensione alle esigenze delle PMI del terziario e che è ben dislocato nel territorio - chiude Fabio Scardellato, responsabile di Fidimpresa sezione di Treviso -. Il bando è una grande opportunità anche se è sicuramente complesso: i nostri sportelli sono in grado di seguire le imprese interessate per l’intero iter, offrendo una consulenza a 360 gradi, dallo studio di fattibilità al supporto per eventuali fideiussioni. Il supporto qualificato di un intermediario di Sistema come Fidimpresa, nell’attuale contesto creditizio, è di fondamentale importanza e può fare la differenza per l’avvio di investimenti importanti, che per una piccola o media struttura ricettiva incidono sul futuro».