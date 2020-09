Covid nelle aziende: all'Aia oltre 200 contagiati, all'Electrolux 30 in isolamento

Con i 20 nuovi positivi di ieri (tra i 333 controllati con i test rapidi inviati dallo "Spallanzani" di Roma), mercoledì, e gli 11 dell'altro ieri, sale a quota 209 il numero degli operai contagiati dal Covid-19 all'Aia di Vazzola che resta dunque il focolaio di contagio principale della Marca. A questi vanno aggiunti una cinquantina di familiari e conoscenti dei dipendenti dello stabilimento.

Intanto un nuovo caso positivo è stato accertato all'interno dello stabilimento Electrolux di Susegana. Salgono così a oltre 30 i sospesi in quarantena fiduciaria per rischio Covid, in attesa del doppio risultato dei tamponi, effettuati a distanza di 7 giorni. Rimarranno sospesi dal lavoro con specifica copertura malattia.

«Ieri un operaio "riparatore fuori linea" si è sentito poco bene in mensa -si legge in un comunicato emesso dal sindacato- Mal di gola e scomparda dei sapori del cibo. Uscito, è andato a fare il tampone ed è risultato positivo. A complicare il caso è l'assenza di contatti conosciuti con potenziali positivi. Insomna niente rapporti diretti o indiretti con il cluster AIA e niente ferie che facciano suporre un contagio importato. Un bel rebus per un lavoratore casa-lavoro-spesa. Vista l'attivita e i contatti diffusi che l'operaio intrattiene per ragioni lavorative questa mattina l'azienda, in raccordo con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS FIM FIOM UILM ) ha sospeso in via precauzionale una prima decina di operai, tra cui diverse figurevtecniche, "fuori linea", tutti inviati a fare i tamponi. Questi dipendenti si aggiungono alla ventina di casi già sospesi in via cautelativa. Tra cui anche un secondo delegato RSU».