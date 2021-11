Orienta Capital Partners, Luigi Ferrando nuovo AD della trevigiana Virosac

Luigi Ferrando è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo composto dalle realtà italiane Virosac e Rapid. Le due società, attive rispettivamente nella produzione di sacchetti biodegradabili e compostabili e di prodotti per cucina e conservazione degli alimenti, costituiscono una realtà che si distingue per la sua vocazione green e per l’orientamento all’ecosostenibilità. Il Gruppo è attualmente controllato da Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI dall’elevato potenziale di crescita.

Nato e cresciuto in Belgio, laureato alla Solvay Business School, Luigi Ferrando vanta una lunga e solida esperienza in qualità di Amministratore Delegato alla guida di numerose grandi aziende strutturate, nazionali ed internazionali, in settori diversificati. Augusto Balestra, socio di Orienta Capital Partners e Consigliere d’amministrazione di Virosac, ha affermato: “La nostra intenzione è di continuare a perseguire le strategie che hanno portato la società al successo e alla forte ascesa degli ultimi anni. Luigi è un manager del network di Orienta e il suo arrivo alla guida del Gruppo, grazie alla sua vasta competenza professionale e manageriale, consentirà a Virosac-Rapid di proseguire questo percorso di crescita, che risulta confermata ancora una volta dai dati dell’anno in corso”.

Luigi Ferrando, nuovo Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: “Sono fiero e contento di entrare a far parte di Virosac e Rapid, realtà in espansione sotto ogni punto di vista: prodotti, canali distributivi e mercati internazionali. L’obiettivo è quello di diventare uno dei gruppi di riferimento nell’ecosostenibilità e compostabilità, oltre che in Italia, in Europa. Andremo avanti a costruire questa crescita sui pilastri – fortemente correlati tra loro – della ricerca e innovazione, del rispetto dell’ambiente, e della centralità delle persone”.