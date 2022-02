Nuovo parcheggio in centro a Cortina: parte dell'opera è stata realizzata dall'azienda Came

CAME, azienda trevigiana leader nel settore dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, ha partecipato alla realizzazione del nuovo parcheggio a otto piani – di cui sette interrati – nel centro storico di Cortina d’Ampezzo (di fronte al noto Hotel de la Poste), meta turistica montana per eccellenza, e ha fornito un sistema di controllo accessi integrato completo di barriere automatiche, portoni d’ingresso sia al parcheggio che ai box, e sistemi automatici per riservare la sosta nei posti auto aperti.

Il parcheggio, nato dalla visione imprenditoriale della società F.A.I.T., progettato dallo studio Architetti Bernardi di Cortina d’Ampezzo e realizzato dall’impresa Fontana di Belluno, rientra in un più ampio progetto di riqualificazione architettonica e urbanistica che comprende anche alcuni spazi adibiti a locali tecnici per il Comune e l’attivazione di un suggestivo ascensore pubblico che porta sino a una terrazza panoramica. Qui, una moderna costruzione a vetri – da cui è possibile godere dell’incantevole vista delle Dolomiti – ospita una galleria d’arte. L’ascensore panoramico, inoltre, è ad uso di cittadini e turisti per raggiungere il centro di Cortina in modo semplice e veloce, evitando problemi di viabilità per tutti coloro che provengono da Lungo Boite.

Il parcheggio ospita ben 125 posti auto tra box e salvaposto, distribuiti su 7 livelli interrati a cui si ha accesso da due rampe e da un ascensore interno. Per i posti auto più esclusivi, CAME ha installato 65 porte garage sezionali dotate di kit automazione, sezione areata e un sistema di sblocco per l’eventuale apertura manuale in caso di emergenza. CAME ha anche fornito i salvaparcheggio automatici per 62 posti auto liberi.

Inoltre, per la comodità e praticità degli utenti, CAME ha previsto l’utilizzo di un solo dispositivo, sia esso un radiocomando o una tessera di ingresso, per l’apertura delle barriere all’ingresso del parcheggio, le porte dei propri box, i salvaparcheggio automatici degli stalli e l’utilizzo dell’ascensore interno. Il sistema CAME, infine, oltre ad essere completo e integrato, garantisce anche la possibilità – in futuro – di predisporre la tecnologia CONNECT che permette di gestire l’impianto in maniera smart e da remoto, assicurando sicurezza e operatività 24 ore su 24.