Artigiani.info: online il nuovo portale per le imprese di Confartigianato Treviso

Una grande piazza virtuale dove fa mostra di sé l’artigianato della Marca. A presentarla, lunedì 16 agosto, è stata Confartigianato Imprese Marca Trevigiana con il progetto www.artigiani.info, un portale gratuito dove le imprese, anche quelle più piccole, possono essere più facilmente visibili e raggiungibili. Un’opportunità per i soci di presentarsi raccontando la propria specificità, mettendo in evidenza i propri prodotti e servizi. Non solo una vetrina, ma un innovativo strumento digitale che ha l’obiettivo di facilitare la nascita e lo sviluppo di collaborazioni interaziendali, valorizzando l’attività degli imprenditori artigiani secondo nuove modalità e nuovi canali. Una sfida che guarda all’on line su misura per la Marca Trevigiana, promuovendo nuovi contatti commerciali e relazionali, ampliando il bacino di potenziali clienti, oltre che consentire l’accesso a nuovi segmenti e fasce di mercato.

«Essere presenti in modo efficace nella rete oggi fa la differenza - commenta il presidente Oscar Bernardi - Il web, infatti, sta diventando uno spazio di riferimento sempre più frequentato e nel quale gli utenti ricercano i loro prodotti e i servizi preferiti. Per questo l'associazione ha pensato a uno strumento gratuito e innovativo, dedicato ai soci, ma che di fatto promuove l’artigianato made in Treviso». Sul portale www.artigiani.info ogni azienda ha a disposizione una propria pagina che potrà aggiornare e arricchire in autonomia, con riferimenti di contatto, testi di presentazione, orari di apertura, foto, posizionamento su mappa, link ai siti internet e alle pagine aziendali sui social network. Per accedervi è richiesta la compilazione della scheda di adesione, nella quale inserire le informazioni che caratterizzano l’offerta aziendale, che contraddistinguono il prodotto e/o il servizio, che ne valorizzano le peculiarità.