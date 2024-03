Massimo Zanetti eletto nuovo presidente di Fondazione Canova

Il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno chiude ufficialmente l'esperienza, burrascosa, con il critico d'arte e sottosegretario Vittorio Sgarbi e si affida all'imprenditore trevigiano Massimo Zanetti. Il 27 febbraio scorso si è infatti tenuto il primo Consiglio di Amministrazione della nuova stagione. I membri del CdA, nominati dal sindaco di Possagno, Valerio Favero, lo scorso 13 febbraio, hanno eletto all'unanimità le nuove figure di presidente e di vicepresidente che guideranno la Fondazione, Massimo Zanetti e Valerio Favero appunto.

Massimo Zanetti, classe 1948, è Presidente e Amministratore Delegato di Massimo Zanetti Beverage, società nota al grande pubblico per "Segafredo", uno degli attori chiave a livello globale nel settore del caffè. Da sempre dedito alla filantropia, Zanetti ha dato vita alla Fondazione Zanetti Ets. con l'obiettivo di aiutare i minori in difficoltà tramite progetti nazionali e internazionali. La forte passione per lo sport lo ha portato a sostenere numerose iniziative, dalla Formula Uno al basket. Tuttavia, ad avvicinarlo alla Fondazione Canova è stata la sua attenzione nei confronti della salvaguardia del patrimonio per le generazioni future e il suo interesse per il mondo culturale e artistico, del quale condivide i valori universali.

Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del CdA, Elisa Basso, Marco Comellini, Isabella Finato, Gianantonio Tramet e Alessandro Vardanega, guardano con positività ed entusiasmo ai futuri progetti e collaborazioni della Fondazione. Il costituendo Comitato scientifico, i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane, lavorerà in sinergia con il Direttore del Museo, Moira Mascotto, per valorizzare la memoria storica e artistica del Maestro del neoclassicismo e per dar luce al complesso museale di Possagno, scrigno di bellezza nel cuore del Veneto.

«Sono veramente onorato di assumere questo incarico da parte del Comune di Possagno. Darò tutto il mio impegno per valorizzare e sostenere la Fondazione Canova che tanto lustro dà al territorio e all'Italia tutta»: ha commentato Massimo Zanetti.

«A nome mio e di tutta la comunità di Possagno faccio le più sentite congratulazioni al neopresidente di Fondazione Canova, un ruolo di riferimento per il nostro paese e per la valorizzazione dell'opera del nostro più illustre concittadino» ha spiegato il sindaco Valerio Favero «Sono certo che l'esperienza e le capacità manageriali del Presidente Zanetti saranno fondamentali per la crescita del nostro Museo. Ringrazio inoltre i componenti del nuovo Cda per la fiducia dimostrata nella riconferma alla Vicepresidenza».