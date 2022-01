La "trevigiana" SolidWorld punta a crescere e punta sul fondo RedFish LongTerm Capital

SolidWorld Group, il più grande gruppo italiano con sede principale a Treviso e che guida la transizione delle imprese verso l’industria 4.0, e RedFish Long Term Capital, holding di partecipazioni che investe in PMI con orizzonte di lungo periodo, hanno concluso un’operazione di investimento finalizzata a supportare la crescita e lo sviluppo della Società, nel territorio italiano ed a livello internazionale.

“Dopo un 2021 caratterizzato da una importante crescita di tutti gli indicatori economici e della marginalità ed una continua crescita del Gruppo, specialmente nei settori industriale e biomedicale, abbiamo coinvolto RedFish Capital per accompagnarci nella prossima fase di sviluppo della società” ha commentato l’Ing. Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld Group, composto da 10 società che coprono tutte le fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing. “Puntiamo – continua Rizzo – a conquistare un ruolo di ancor maggior rilievo nel settore, accompagnando le aziende italiane nel percorso ormai non più rimandabile di digital transformation, rendendole davvero fabbriche digitali ed interconnesse grazie ai nostri servizi e ad un supporto trasversale dal punto di vista dell’assistenza tecnica e della formazione per l’uso dei software. Il potenziale di crescita organica, sia allargando la gamma dei servizi offerti agli oltre 8mila clienti, sia ampliando il numero di imprese che trasformiamo grazie all’adozione dei nostri servizi. A questo si aggiunge la possibilità di accorpare nuove realtà nella visione di servire end-to-end tante diverse filiere merceologiche già presenti nel nostro portafoglio clienti”.

“Abbiamo individuato in SolidWorld Group un’azienda dall’alto potenziale – è il commento di Paolo Pescetto, CEO di RedFish LongTerm Capital che, assieme all’Investment Manager Simone Lo Giudice ha seguito l’operazione – si tratta dell’ultimo, in ordine temporale, di altri 3 importanti investimenti in aziende italiane leader nei settori tech ed industriali quali Convergenze S.p.A., MaticMind S.p.A. e Tesi S.r.l., investimenti che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Siamo certi che anche l’operazione con SolidWorld Group rispetterà le nostre attese”.