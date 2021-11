Per la trevigiana Somec 60 milioni di euro di nuove commesse negli USA

Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, tramite la controllata statunitense Fabbrica LLC, ha acquisito una nuova commessa per la realizzazione delle facciate del Massachusetts General Hospital, per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro.

Il Massachusetts General Hospital, fondato nel 1811, è considerato uno dei tre ospedali più antichi degli Stati Uniti e rappresenta il polo ospedaliero della prestigiosa Scuola di Medicina di Harvard nonché uno dei centri di ricerca medica più importanti del mondo. Il progetto è costituito da due edifici di 18 e di 17 piani. Fabbrica LLC curerà la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di oltre 37 mila mq di facciate continue, nell'ambito di un significativo programma di ampliamento delle superfici. Fabbrica LLC è stata scelta per l’esperienza maturata nel gestire progetti complessi, per le competenze tecniche dei propri uomini unite alla duttilità progettuale e alla capacità di offrire soluzioni all’avanguardia in termini di sostenibilità. L’inizio dei lavori è previsto per il quarto trimestre del 2022 con consegna tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 (data in via di definizione).

Con questa ultima commessa, che è la più grande per valore dalla costituzione della società, da inizio anno Fabbrica LLC ha acquisito 167 milioni di dollari di nuovi ordini (145 mln di euro) mentre le commesse complessive per il Gruppo Somec salgono a 286 milioni di euro. “Questa commessa è motivo di grande soddisfazione perché dimostra la capacità del Gruppo di partecipare a progetti internazionali di alta complessità e prestigio – ha dichiarato il Presidente di Somec Oscar Marchetto. Ci tengo a fare i complimenti a tutto il team di Fabbrica che è stato ancora una volta in grado di offrire soluzioni all’avanguardia e attente alla sostenibilità in un Paese dove è in corso un ambizioso piano per il recupero di efficienza nel settore edilizio. Tutto questo ci rende estremamente ottimisti sulle possibilità di sviluppo del nostro business civile in un mercato nordamericano in grande fermento”.