UBS GWM: Dalle Carbonare nominato Area Head Nord Est per la filiale di Treviso

L'azienda ha riorganizzato la propria struttura in Italia tramite la suddivisione in 5 aree territoriali, ciascuna delle quali gestita da un Area Head con il supporto di un team dedicato

UBS Global Wealth Management annuncia una riorganizzazione della struttura in Italia, volta a rafforzare ulteriormente la propria capillarità e presenza operativa sul territorio italiano. Di recente la struttura è stata infatti organizzata in 5 aree territoriali, ciascuna delle quali gestita da un Area Head supportato da un team dedicato, e un'area per la clientela UHNW, per un totale di 117 private banker che gestiscono sul territorio italiano masse per 27,8 bln di euro (dato al 31/12/2020). Le 5 aree territoriali saranno coordinate da Rosario Sciacca che amplia la sua responsabilità nel ruolo di Region Head, assumendo, in aggiunta a quello delle filiali, anche il coordinamento dell’area di Milano e del team dei Senior Banker.

Nello specifico l'area Lombardia Est sarà guidata da Marco Gionta, che avrà il coordinamento della filiale di Brescia. A guidare l'area Centro Nord sarà Marco Agostini con il coordinamento delle filiali di Bologna e Modena. L'area Centro Sud sarà affidata a Susanna Romeo, che guiderà il coordinamento delle filiali di Roma, Firenze e Napoli. L'area Nord Ovest affidata ad interim a Rosario Sciacca con il coordinamento della filiale di Torino. Infine, Enzo Dalle Carbonare guiderà l’area Nord Est con il coordinamento delle filiali di Padova e Treviso.

UBS Global Wealth Management annuncia contestualmente anche la nomina di Domenico Capone (già Head of Business Development e Head of Global Wealth Planning Advisory di UBS GWM in Italia) come nuovo Area Head per la clientela UHNW (Ultra High Net Worth), a diretto riporto del Market Head.

Paolo Federici, Market Head di UBS Global Wealth Management in Italia, commenta: “La nuova organizzazione annunciata oggi dimostra come, anche in questa fase, UBS Global Wealth Management investa fortemente sul mercato italiano puntando al rafforzamento strategico e operativo della propria struttura. Questa evoluzione ci consentirà di essere più efficaci e soprattutto ancor più vicini ai clienti e al tessuto imprenditoriale presente su tutto il territorio nazionale. Guardando al nostro interno, inoltre, sono fiero di vedere come la nostra propensione a crescere non si sia mai fermata: infatti da inizio pandemia abbiamo arricchito il nostro team assumendo dal mercato 12 nuovi advisors e formandone molti dall’interno, forti di una tradizione pluriennale di crescita dei talenti anche interni. Ciò, unito a tante novità che arriveranno in corso d’anno, ci rende particolarmente positivi per il futuro".