Percorso naturalistico "Giovanni XXIII" a San Pietro di Feletto

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica: 12,00 euro per gli adulti - 4,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Un percorso naturalistico e panoramico che ripercorre la camminata che il Papa Giovanni XXIII (il Papa buono) era solito fare durante i suoi soggiorni a San Pietro di Feletto.

I panorami spaziano tra colline vitate, la valle del Cervano e i borghi ubicati sopra le colline.



PROGRAMMA USCITA



Rilassante passeggiata che ripercorre uno degli itinerari preferiti di Papa Giovanni XXII. Attraverso boschi e vigneti, I panorami spaziano tra colline vitate, la valle del Cervano e i borghi ubicati sopra le colline.



Un percorso breve ma che regale un’immersiva esperienza nei colli del Prosecco



Durante il tragitto passeremo per il rinomato ristorante Ca’ del Poggio dalla cui terrazza si gode di uno dei più suggestivi panorami sui colli. La struttura ci consente di fermarci per prendere un aperitivo e/o caffè, godendoci così la spettacolare vista.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 5 km

Dislivello in salita: 100m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking.





COSTI

12,00 euro per gli adulti

5,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.