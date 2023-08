In Piazza Rinaldi lo spettacolo "Alcuni piccoli indiani (forse...)"

Venerdì 1 Settembre | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … a teatro!

Il debutto di una Produzione Teatro Che Pazzia

? Quattro sfortunati attori mettono in scena un giallo teatrale, ma sono coinvolti in una serie di disastri involontari. Le loro vite si intrecciano con la trama del thriller. Riusciranno a terminare lo spettacolo?

Lo spettacolo di svolgerà all'aperto presso Piazza Rinaldi a Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? INTERO € 13 | RIDOTTO € 10 (Under 12)

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/#teatro