Americano & Negroni - Degustazione con Alberto Puppin

Americano & Negroni, le due facce dello stesso MiTo (Milano-Torino andata e ritorno).

Torino e Milano: capitali entrambe ma di due Italie diverse: la prima ha dato i natali al Vermouth, nel 1786, mentre la seconda ha visto nascere il mito del Bitter, nel 1862.

Sono queste le coordinate spazio-temporali che vedono prendere piede nel Belpaese la moda di bere i due liquori miscelati, all’americana, con molto ghiaccio.



E sarà una storia leggendaria, costellata di protagonisti che sembrano saltare fuori da film d’avventura, come lo stesso conte Camillo Negroni, e luoghi divenuti icone, come il Bar Basso di Milano.

Insieme al sommelier Alberto Puppin, viaggeremo tra le storie e le ricette di questi due grandi cocktail.



Giocheremo con gli “spiriti” degustandoli in vari modi, il tutto accompagnato da taglieri di salumi e formaggi. Non ultimo, impareremo a realizzare drink perfetti con cui poter stupire i nostri ospiti!

Un appuntamento per chi ha voglia di evadere per un paio d’ore… col sommelier~cantastorie Alberto Puppin!



Ci sono ancora posti disponibili a

AMERICANO & NEGRONI: I GRANDI PROTAGONISTI DELL'APERITIVO ITALIANO

Degustazione con Alberto Puppin

Martedì 16 Aprile, alle 20.30









Questa degustazione fa parte del ciclo IL CALICE RACCONTA SERATE DI DEGUSTAZIONE con Alberto Puppin.

Un viaggio a tappe, un ciclo di 5 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), che prevedono sia la degustazione di vini che di cocktail.







ALBERTO PUPPIN: nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.