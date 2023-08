“Andante” con Faber Teater a BoscAsolo

Domenica 20 agosto alle 18 ci si può immergere nel verde di BoscAsolo, sotto la rocca di Asolo lungo il sentiero che porta alla rocca di Cornuda, per partecipare ad “Andante”, esperienza itinerante di teatro e canto. Gli attori Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio della compagnia teatrale Faber Teater, nata nel 1997 con l’obiettivo di coltivare la creazione collettiva, la relazione attore-spettatore alla ricerca di un “teatro fatto di scambio di percezioni ed energie”, coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio tra parole e suoni, passi e pensieri, falcate e canti. Con la drammaturgia di Gianluca Favetto, la drammaturgia musicale di Antonella Talamonti, Simona Gonella dramaturg e il contributo allo sviluppo di Laura Curino, il pubblico sarà parte attiva della performance che c’entra con la musica, il tempo, il ritmo, lo sguardo, in un movimento del corpo e dell’anima, un mettersi in gioco e in moto. Il cuore di Andante pulsa nel suo nome dalla doppia anima: da un lato colui o colei che va, che cammina, che attraversa lo spazio, il paesaggio, dall’altro il tempo musicale, un tempo utile per osservare, elaborare, apprendere.

In Andante ci si dividerà anche in piccoli gruppi, ognuno nel percorso troverà un proprio andare e un proprio stare, vivendo un’esperienza dinamica e sonora. Ci sarà chi vivrà un andante moderato, chi un andante con brio, chi espressivo, chi lento, sostenuto, o appassionato, o misterioso. Il progetto Andante, vincitore del bando ArtWaves di Compagnia di San Paolo 2021-2023, è un’esperienza pensata per essere vissuta in luoghi naturali, che la compagnia Faber Teater, nella nona tappa di Centorizzonti Estate, propone come un invito a mettersi in ascolto, una polifonia di punti di vista sul camminare. “Sarà l’occasione per vivere in modalità inedita e partecipata BoscAsolo, area verde di quasi otto ettari donata quest’anno al Comune di Asolo da Fondazione Coin”, sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Asolo Gerardo Pessetto. “Un’area naturalistica che per volontà del Cavalier Piergiorgio Coin è stata al centro di un progetto dal forte valore didattico, per promuovere la conoscenza e fruibilità del bosco, tra vigneti e antiche colture, guidati da pannelli esplicativi e installazioni interattive. Come Comune ci impegniamo a portare avanti la finalità del percorso, prezioso per l’educazione ambientale”.

Biglietti: 10 euro, gratuiti fino ai 14 anni. Posti limitati, massimo 90 (bambini fai 6 anni), prenotazioni obbligatoria. Tel. 371 1926476; info@echidnacultura.it. Prevendita ticket online:eventbrite.it. Biglietteria: in loco, un’ora prima dell’inizio. Per raggiungere il centro storico di Asolo è attivo il servizio di bus navetta, dalle ore 20 alle ore 23, con partenza dal parcheggio dell’ex ospedale in via Forestuzzo, arrivo in piazza Garibaldi e viceversa (corso 1,50 euro a corsa).

In caso di maltempo, ci si sposta in Sala Consiliare dove gli attori musicisti di Faber Teater metteranno in scena Emigranti, viaggio teatrale e musicale che evoca mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, danze. Un percorso che coinvolge il pubblico in suggestive azioni teatrali, tra azioni e canti provenienti da diversi paesi, atmosfere francesi d’antan e feste yiddish, coppie di baciatori incalliti e sfidanti a colpi di capoeira, roteare di gonne spagnole. Regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone, scelte musicali di Rocco De Paolis e direzione musicale di Antonella Talamonti.

