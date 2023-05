Aperitivo con le autrici - "Repubblica di Venezia- tempi e luoghi di emancipazione femminile"

Venerdì 9 giugno alle ore 18:30 presso l'Hub Culturale "Il Kantiere" , in via Roma 57 ad Oderzo, verrà presentato il libro " Repubblica di Venezia - Tempi e luoghi di emancipazione femminile ". Presenti le due autrici A. Barro e R. Pea, ci accompagneranno alla scoperta di storie poco conosciute ma sicuramente arricchenti di donne di altri tempi ma di animi contemporanei. In un epoca dove i diritti delle donne sono sotto continuo attacco e discussione, questo libro è un'omaggio e un riconoscimento a chi si è battuto per l'emancipazione del genere femminile.

A fine incontro ci sarà un momento conviviale dove poter confrontarsi con le due autrici e scambiare due chiacchiere con loro.