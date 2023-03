Apertura straordinaria del Castello San Salvatore - “Storie di verdi paesaggi segreti”

“In mezzo all’erba, sotto gli alberi, nei vasi grigi delle nicchie, si scorgevano pennellate bianche, d’oro, di porpora; sopra la testa gli alberi erano rosa e bianchi, e ovunque si udivano battiti d’ali, suoni flautati, ronzii, dolci profumi.” Così Frances Hodgson Burnett nel celebre romanzo “Il giardino segreto” annuncia lo stupore dei suoi giovani protagonisti di fronte al paesaggio che si schiude innanzi ai loro cuori, una volta valicata un’antica muraglia. Per la giornata regionale dei Colli Veneti -che vede la collettività invitata ad una passeggiata per scoprire il paesaggio collinare meno conosciuto di Susegana- il Castello di San Salvatore propone un’ apertura straordinaria nei giorni 25 e il 26 marzo 2023.

Appuntamento molto atteso dal pubblico che, per l’occasione, dalle ore 10.00 alle 18.00 delle due giornate, potrà visitare il castello in autonomia. Grazie al proprio smartphone, accompagnati dalla voce della Principessa Isabella Collalto de Croÿ, proprietaria dell’antico castello, i visitatori, sostando di tappa in tappa, scopriranno le tante curiosità legate alla vita e alla storia del castello e della sua dinastia. Di proprietà del nobile casato dei Conti Collalto dal 1245 a oggi, il castello è emblema inconfondibile del territorio trevigiano. Inespugnabile fortezza in età medievale, elegante dimora signorile e vivace salotto letterario nel Rinascimento, avamposto austriaco gravemente danneggiato durante la Grande Guerra, la sua lunga e straordinaria vicenda ne fa una testimonianza di eccezionale valore storico.

Un romantico viale di ciottoli conduce alla medievale Porta Nord, attraversa quindi il borgo tra mura merlate e torri scudate e, varcato l’imponente ponte levatoio, ci guida sino alla rocca del castello. La salita conduce verso il cuore verde e segreto del giardino. Il paesaggio che si schiude all’orizzonte permette al visitatore un lento distacco dal quotidiano. Avvolti dallo straordinario panorama che si apre tutt’intorno, ora patrimonio UNESCO, veniamo abbracciati dal silenzio e dalla bellezza. Della natura e della storia.

A partire dal leccio centenario, abitato dagli scoiattoli. E tutt’intorno fagiani, daini e asini. Il paesaggio che circonda il castello è rimasto intatto nei secoli: un tripudio di pascoli, boschi e vigneti. A incorniciare questa perla paesaggistica, la storia: qui, tra le affascinanti rovine medioevali di Palazzo Ottaviano e dei Palazzi Comitali, si estendono verdeggianti le scenografiche terrazze e si erge il magnifico Palazzo Odoardo. Durante l’apertura straordinaria del castello spazio anche all’arte della fotografia. Il piano nobile di Palazzo Odoardo ospiterà infatti la mostra “San Salvatore, castello nel paesaggio” frutto di un workshop condotto da Arcangelo Piai. Ne è nata una mostra di 30 immagini che hanno per soggetto il castello della famiglia Collalto e lo straordinario ambiente collinare che lo circonda.

L’apertura straordinaria si svolgerà anche in caso di maltempo.

Durante la visita, si consiglia l’utilizzo degli auricolari e si raccomandano scarpe comode. All’interno del Castello verrà allestito per l’occasione un servizio bar. È vietato l’ingresso ai cani.

Ingresso in castello a pagamento su prenotazione (intero € 12,00; ridotto € 10; bambini 6-12 anni € 5)

www.castellosansalvatore.it/news