Festival Gioie Musicali ad Asolo: cineconcerto finale il 16 luglio

Il Laboratorio Orchestrale di Musica da Film (8-16 luglio) è una delle proposte “storiche” del festival, che riprende dopo 4 anni con il ritorno di Mike Applebaum, trombettista e direttore d’orchestra americano dal curriculum straordinario, la cui energia e sensibilità, umana e musicale, sono state a lungo di casa a Gioie Musicali. Il laboratorio prevede prove a sezioni dirette e coordinate da “ex ragazzi” dell’orchestra LaRé, ora affermati professionisti (“Réjouissancer forever”) e prove d’insieme con il direttore, che è anche l’autore degli arrangiamenti realizzati anche con l’intento di far partecipare alle Gioie del concerto conclusivo tutti i partecipanti con le loro diverse abilità ed esperienze. In quell’occasione, il concerto sarà accompagnato da clip dei film di cui l’orchestra eseguirà le colonne sonore, anche questi montati da Réjouissance per sempre con spiccate abilità digitali.

Interpreti

Orchestra giovanile LaRé

Réjouissancer forever

Mike Applebaum arrangiatore e direttore

con gli allievi del Laboratorio Orchestrale di Musiche da Film di Gioie Musicali (8-16 luglio)

I?ngresso libero fino a esaurimento posti disponibili