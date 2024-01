Prima assoluta di “Un corpo per tutti – Biografia-concerto del mestiere di attrice” di e con Sonia Bergamasco

Dopo 13 anni, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 21, si apre la nuova stagione di teatro contemporaneo del Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, con la prima assoluta di “Un Corpo Per Tutti - biografia-concerto del mestiere di attrice” di Sonia Bergamasco.

Tratto dall’omonimo libro edito da Einaudi nel 2023, Sonia Bergamasco, accompagnata dal pianoforte, compagno di scena tanto amato e odiato che ha segnato la crescita artistica dell’attrice, si interroga in una biografia-concerto sul mestiere di artista e sul contributo che Eleonora Duse le ha dato nella sua continua ricerca.



“Quando mi è stato chiesto di presentare ad Asolo il libro che ho scritto sul mestiere dell’attrice, in occasione dell’apertura di una rassegna preziosa, interamente dedicata all’arte di Eleonora Duse, ho pensato che il modo migliore di affrontare questa mia breve riflessione sul mestiere fosse quella di avere come compagno di scena lo strumento che ha segnato la mia crescita – di donna e di attrice. Uno strumento amato e odiato, il pianoforte, con cui ho ingaggiato negli anni un rapporto appassionato, che mi ha consentito di fare spazio a una voce intima ed empatica. Eleonora Duse è stata per me, dagli inizi del mio percorso di attrice, una traccia luminosa nel buio delle emozioni contrastanti, delle frustrazioni e dei cedimenti che ogni interprete deve affrontare. L’immagine di lei, la sua esperienza viva, attraverso testimonianze e ritratti ha sostenuto e promosso una rigenerazione continua delle energie creative, che ancora oggi mi spinge avanti e mi accompagna. Per questa donna, per questa artista immensa che ho solo potuto immaginare e mai incontrare, sento amore, riconoscenza e una corrente d’emozione che non si spegne. Continuando a cercarla (anche attraverso un film documentario da me scritto e diretto, che sarà pronto a breve), cerco me stessa, quella parte di me che si interroga sul mestiere di attrice, e non solo.” Dichiara Sonia Bergamasco.



Lo spettacolo sarà preceduto dal primo appuntamento di “Finestre Segrete di Eleonora Duse”, brevi racconti di e con Maria Pia Pagani, docente alla Università Federico II di Napoli e grande esperta e studiosa alla continua ricerca di nuovi tratti della Duse. Per gli spettatori sarà un modo per entrare ulteriormente in sintonia con la grande attrice, con i suoi sogni d’arte e la sua eredità culturale.



La nuova stagione teatrale rientra in Duse2024, le celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse che si terranno nella cittadina per tutto il 2024.

Il Teatro Comunale di Asolo, oltre a questo primo spettacolo di Sonia Bergamasco, propone altri 7 spettacoli ispirati a Eleonora Duse inevitabilmente portati in scena da artiste, come Maria Paiato, Serena Sinigaglia, Lucia Raffaella Mariani, Elena Bucci, Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi. La stagione vuole anche essere un omaggio al Teatro, a chi lo pratica, a chi ne fa una ragione di vita, e a chi decide di venire a vederlo, contribuendo a creare quella comunità temporanea che nasce ogni volta che si alza un sipario. La stagione teatrale è curata dalla direttrice artistica Cristina Palumbo e realizzata in collaborazione con Echidna Cultura, promossa dal Comune di Asolo con il contributo economico di Banca delle Terre Venete.



Ricordiamo che per gli abbonati sono previsti speciali servizi dedicati per vivere la cittadina anche prima e dopo gli spettacoli, con la presenza di navette gratuite per/dal Teatro Comunale Eleonora Duse previste due ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo, l’ingresso gratuito al Museo Civico prima dello spettacolo e il ritorno con la navetta entro 2 ore dopo la fine dello spettacolo.

In Teatro sarà presente il Books Corner a cura della Libreria UBIK di Asolo.



Domenica 21 gennaio, alle 18, la programmazione prosegue tra ironia, crudeltà e risate, con l’unica regionale di “Boston Marriage”. Lo spettacolo con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria è un congegno a orologeria di buon umore e pensieri (il titolo è un eufemismo che indica la relazione tra due donne che non necessitavano di sostegno economico da parte di uomini) per la regia del talentuoso Giorgio Sangati.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze di Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it



