Mara Sattei, Samuel dei Subsonica, Eleonora Montagnana, I Marna, Caste dj, Bellla&Monella. Ecco chi sono gli artisti pronti ad esibirsi sul palco della prima edizione di AVIS LIVE MUSIC sabato 17 giugno 2023, dalle 18 in poi, al parco della Poesia “A. Zanzotto” di Riese Pio X. L’atteso appuntamento musicale dell’estate, realizzato in collaborazione con AMA Music Festival e targato Avis, punta a coinvolgere i giovani, in particolare nella fascia tra i 18 e i 25 anni, sensibilizzandoli sulla donazione del sangue nell’ambito della settimana in cui ricorre la “Giornata mondiale del Donatore di Sangue”, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità.

“Per noi è un piacere accogliere questa prima edizione di AVIS LIVE MUSIC poiché ne condividiamo modalità e obiettivo. Abbiamo messo a disposizione il parco e collaborato con il team organizzativo per la logistica e supportandolo con il personale del Comune. Questo evento vuole essere una festa che concilia il divertimento con lo stare bene, mi auguro che possa diventare una tradizione per il futuro” commenta Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X.

“Un plauso a tutta la squadra di AVIS LIVE MUSIC, oggi più che mai la nostra associazione ha bisogno di avvicinare i giovani sensibilizzandoli sul contributo fondamentale del volontariato e della donazione di sangue e plasma per continuare a garantire risposte concrete ai nostri ammalati. Riuscire a diffondere il nostro messaggio riunendo sul palco artisti di fama internazionale è un bel traguardo” sottolinea Stefano Pontello, presidente Avis Provinciale di Treviso.

Ad accompagnare la maratona canora un maestoso murales partecipativo di 9 metri per 2 firmato dall’artista padovano Luca Vallese, in arte Zentequerente, esponente del muralismo e della Land Art in Veneto, intende la sua arte come una maestranza al servizio del prossimo.

Il disegno di partenza s’ispira alle celebri mani della Creazione di Adamo realizzata da Michelangelo nella Cappella Sistina. La vicinanza delle dita è una metafora dell’incontro e del dono di sangue portato e ricevuto. Durante il concerto il murales diventerà lo spazio di un workshop dove tutti i presenti potranno abbellire il disegno aggiungendo il loro tocco.

“Abbiamo aderito con gioia ad AVIS LIVE MUSIC perché in linea con la nostra visione di associazione che ha avviato un progetto di rigenerazione urbana dove, la partecipazione attraverso l’arte, è la chiave. Siamo partiti dall’idea di colorare i muri delle case di Vallà e così è nato il festival The Wallà: i cittadini mettono a disposizione le pareti, professionisti e artigiani le risorse economiche e umane per prepararle all’arrivo degli artisti. Siamo quindi al fianco dell’Avis e crediamo fortemente in questa collaborazione” commenta Mauro Berti presidente del Collettivo BocaVerta.

Durante il concerto oltre 150 i volontari Avis schierati, pronti ad accogliere il pubblico e a fornire tutte le informazioni per avvicinarsi al dono. Nella zona dedicata alle varie associazioni (ADMO, AIDO, ACAT, Non Correre Accorri!, Croce Rossa Italiana, APE Avis Per il Progresso Ematologico e The Walla) ci sarà la possibilità di conoscere più da vicino queste realtà.

“Abbiamo pensato alla musica e, insieme ad AMA Festival abbiamo unito le forze. Ben 23 Avis Comunali e il gruppo giovani di Avis Provinciale Treviso si sono fatti avanti per collaborare, abbiamo un fantastico cartellone di artisti, e ci sono altri due aspetti che ci rendono orgogliosi: il biglietto a un prezzo simbolico e la scelta di servire solo bevande alcol free, quali birra “zero alcol” e cocktail analcolici che, di certo, non faranno rimpiangere le versioni tradizionali” commentano Andrea Tranquillin e Matteo Dalla Rosa del team organizzatore di AVIS LIVE MUSIC.

Proprio per lanciare un messaggio di prevenzione e divertimento senza eccessi, AVIS LIVE MUSIC ha infatti deciso di servire solo bevande e cocktail rigorosamente alcol free. Una scelta coraggiosa quanto significativa, che ha incassato il plauso dell’Ulss 2 Marca Trevigiana; resa possibile grazie ai partner Cuzziol Bevande e al supporto dei fornitori San Pellegrino, Diageo, Derby e Wold Top Brewery, rinomato birrificio inglese. Il tutto accompagnato dalla presenza di food truck.

Andrea Dal Mina, founder AMA Music Festival,aggiunge: “Per noi collaborare con Avis è davvero un grande orgoglio perché ne condividiamo principi, valori e obiettivi. Per questo abbiamo prestato la nostra esperienza per la programmazione della giornata, la realizzazione logistica e la promozione dell’evento, collaborando con alcuni dei più grossi management nazionali. Quella del 17 giugno non è un’unica data, infatti AMA ospiterà Avis durante tutte le giornate del Festival che vanno dal 23 al 27 agosto 2023 e nella data di Preview che sarà l’8 luglio a Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI). Speriamo che questo sia solo l’inizio”.

L'acquisto dei biglietti per l’AVIS LIVE MUSIC è possibile online sul sito www.avislivemusic.it o su mailticket.it oppure chiedendo alla sezione Avis del proprio Comune.

Il prezzo del biglietto è stato fissato al costo simbolico (10 euro + 2 euro di prevendita) per rendere l’iniziativa davvero partecipativa.

Per info. evento e-mail: info@avislivemusic.it e sito web: www.avislivemusic.it

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione sui canali social: Facebook e Instagram targati Avis.Live.Music e sul sito web www.avislivemusic.it.