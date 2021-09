Al via la mostra "La montagna, echi lontani"

L’ex Oratorio di Sant’Antonio presso la Rotonda di Badoere ospiterà dal 2 al 25 ottobre la mostra “La montagna, echi lontani”. Saranno esposte 37 opere che fanno parte del Fondo Mons. Gino Bortolan, donato alla Fondazione Cassamarca dal monsignore di origini trevigiane che per molti anni fu “il cappellano degli artisti” a Venezia oltre che direttore dell’Archivio storico del Patriarcato e del Museo diocesano S. Apollonia.

La rassegna è organizzata dal Comune di Morgano in collaborazione con il Lions Club di Treviso Sile, la Biblioteca Comunale di Morgano e la Fondazione Cassamarca.

Quando Fondazione Cassamarca ha ricevuto in donazione la “Collezione d’Arte Mons. Bortolan”, si è impegnata a custodirla e soprattutto a valorizzarla, rendendola fruibile al pubblico.

Dal 2008 a oggi sono state molte le azioni promosse per poter far conoscere le circa tremila opere, tra grafiche, disegni e dipinti, che Mons. Gino Bortolan aveva raccolto nel corso dei decenni.

Fondazione Cassamarca è lieta di poter accogliere alcune opere anche nel nuovo spazio espositivo, recentemente inaugurato nella sede di Ca’ Spineda e già vivamente apprezzato dal pubblico.

In questa direzione va anche la collaborazione con il Comune di Morgano e il Lions Club Treviso Sile in occasione della mostra “Dal Fondo Mons. Gino Bortolan. La Montagna, echi lontani”, in programma presso l’ex Oratorio di S. Antonio a Badoere.

Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione del progetto, che consentirà di dare ulteriore visibilità a questa importante collezione, permettendoci di ricordare la figura di Mons. Bortolan, che tanto ha amato l’arte e che ha trovato nella nostra Fondazione un appassionato custode di un patrimonio straordinario.



Vernissage sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18.30.