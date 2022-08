Il suggestivo borgo di Osigo: passeggiata fino alla panchina gigante

Un’escursione lungo un itinerario di grande valore naturalistico, storico e culturale dal borgo di Osigo fino alla panchina gigante.



Passo dopo passo avremo modo di ammirare la bellezza della natura e di immergerci nella realtà e tradizioni di un passato non molto lontano, quando l’antica strada remera che attraversa questa località era utilizzata dalla Serenissima per il trasporto di legname dalla foresta del Cansiglio.



Raggiungeremo infine la panchina gigante che sorge all’ombra di un maestoso faggio da cui godremo di un panorama spettacolare.



RITROVO: Fregona (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 4 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su.

DISLIVELLO: 250 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3PJP06G

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3PJP06G