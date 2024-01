Boston Marriage - Teatro comunale Eleonora Duse

Domenica 21 gennaio 2024, alle ore 18, prosegue la nuova stagione del Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo Che ne sarà del Teatro dopo di me?, con l’unica regionale di Boston Marriage di David Mamet, con Maria Paiato, Mariangela Granelli, Ludovica D’Auria e la regia di Giorgio Sangati.



L’espressione ‘Boston Marriage’ era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. È alla fine dell’Ottocento che oltreoceano arriva a cristallizzarsi l’espressione Boston Marriage per definire la coabitazione tra due donne non sposate. La usa per primo Henry James che, nel suo romanzo The Bostonians, ritrae la relazione tra due donne - “new women”, donne attraversate dal pensiero femminista - del tutto simile a quella che la sorella dell’autore, Alice James, aveva all’epoca con Katherine Loring. Boston Marriage insomma era un modo per alludere a un affaire tra due donne, e questa allusione è al centro del testo che David Mamet, premio Pulitzer e sceneggiatore di Hollywood più volte in corsa per l’Oscar, scrisse alla fine degli anni Novanta e che debuttò a teatro a Cambridge nel 1999. È una produzione nuovissima del testo di Mamet, tradotta

da Masolino D’Amico, anglista eccellente, traduttore per l’Italia del teatro di Tennessee Williams e Arthur Miller.

La regia è di Giorgio Sangati e in scena, assieme a Mariangela Granello e Ludovica D’Auria, la straordinaria Maria Paiato, che con Sangati condivide gli anni al Piccolo Teatro sotto la guida di Luca Ronconi.



“E’ un Mamet diverso dal solito, che si prende una vacanza dalla gravità e gioca per il gusto di giocare, strizza l’occhio agli esperimenti brillanti di Tennessee Williams, ma, soprattutto, all’“Importanza di essere Franco” di Oscar Wilde. Protagonista assoluto, infatti, insieme alle interpreti, è il linguaggio e, di contro, il non-detto, l’allusione, la stravaganza, il paradosso. Mamet si diverte a parodiare la prosa ampollosa dell’epoca, ma dietro l’apparente assurdità della superficie si nasconde l’intento ambizioso di rovesciare la realtà attraverso uno scherzo che mira a creare anche un po’ di raffinatissimo scandalo.

Qui sta il senso anche “politico” di un testo che divertiva e stupiva insieme il pubblico americano del 1999 così come oggi può sorprendere quello italiano”. Scrive nelle note il regista Giorgio Sangati



“Essere al teatro Eleonora Duse all’interno di una rassegna che ha per titolo una domanda così radicale credo sia doppiamente importante: per onorare un’arte che la Duse ha incarnato portando “senso” e “innovazione” al nostro mestiere di attori e per il…mi viene la parola “tentativo” ma è giusto essere più coraggiosi e quindi dico il “proposito” di lasciare la testimonianza che il teatro serve perché insegna a immaginare, a farsi domande ad emancipare il pensiero e a tanto altro ancora. E infine a divertirsi laddove il divertimento è inteso nella possibilità di “divergere”, di indirizzare la propria mente in una dimensione diversa dalla consueta quotidianità”. Dichiara Maria Paiato



Lo spettacolo è una produzione del Centro Teatrale Bresciano e del Teatro Biondo di Palermo, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di A3 Artist Agency.



Lo spettacolo sarà preceduto dal secondo appuntamento di Finestre Segrete di Eleonora Duse, brevi racconti di e con Maria Pia Pagani, docente alla Università Federico II di Napoli e grande esperta e studiosa alla continua ricerca di nuovi tratti della Duse. Per gli spettatori sarà un modo per entrare ulteriormente in sintonia con la grande attrice, con i suoi sogni d’arte e la sua eredità culturale.



La nuova stagione teatrale rientra in Duse2024, le celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse che si terranno nella cittadina per tutto il 2024.

Il Teatro Comunale di Asolo fino al 26 maggio 2024 propone altri 6 spettacoli ispirati a Eleonora Duse inevitabilmente portati in scena da artiste come Serena Sinigaglia, Lucia Raffaella Mariani, Elena Bucci, Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi.

La stagione teatrale è curata dalla direttrice artistica Cristina Palumbo e realizzata in collaborazione con Echidna Cultura, promossa dal Comune di Asolo con il contributo economico di Banca delle Terre Venete.



Ricordiamo che per gli abbonati sono previsti speciali servizi dedicati per vivere la cittadina anche prima e dopo gli spettacoli, con la presenza di navette gratuite per/dal Teatro Comunale Eleonora Duse (previste due ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo), l’ingresso gratuito al Museo Civico prima dello spettacolo e il ritorno con la navetta entro 2 ore dopo la fine dello spettacolo.

In Teatro sarà presente il Books Corner a cura della Libreria UBIK di Asolo.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze di Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it



INFORMAZIONI

13 gennaio - 26 maggio 2024

Teatro Comunale E. Duse

Piazzetta Duse, Asolo (Tv)

Email info@echidnacultura.it | tel 371. 1926476 | www.echidnacultura.it | www.Duse2024.it

www.instagram.com/teatro_duse_asolo

Facebook Echidna cultura



TARIFFE ABBONAMENTI E CARNET

ABBONAMENTO 7 spettacoli 75,00 EURO intero / 65,00 EURO ridotto (residenti, over 65, under 30 anni, enti convenzionati, posti nei palchi)

CARNET 3 SPETTACOLI LIBERA SCELTA 36,00 EURO unico

Gli abbonamenti e i carnet danno diritto a:

- posto assegnato in platea;

- ingresso gratuito al Museo Civico;

- bus-navetta per/da il Teatro Comunale E. Duse. Le partenze sono previste 2 ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo. La navetta di ritorno è prevista entro 2 ore dopo la fine dello spettacolo. Informazioni www.asolo.it, sezione Organizza il tuo viaggio tel +39 368 282232



PREVENDITA BIGLIETTI ONLINE presso www.mailticket.it

PRENOTAZIONI: c/o Echidna telefono 371.1926476 – mail info@echidnacultura.it

VENDITA BIGLIETTI PRESSO TEATRO DUSE: un’ora prima dell’inizio dello spettacolo



TARIFFE BIGLIETTI SINGOLI

. BIGLIETTI: (spettacoli 13 gennaio, 21 gennaio, 17 marzo) 17 € interi / 13 € ridotti

. BIGLIETTI: 13 € interi / 11 € ridotti (residenti, over 65 - under 30 anni, enti convenzionati, posti palchi)



. STUDENTI e PERSONE CON DISABILITA’ 7€