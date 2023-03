CAMBIARE MOBILITÀ, CAMBIARE MENTALITÀ

“Come cambiare la cultura della mobilità?”

presentazione del libro e dialogo con l’autore promosso dal collettivo GRA Grande Raccordo Ambientale con la collaborazione delle associazioni aderenti e in particolare Fiab Treviso, Legambiente Treviso e Critical Mass Treviso.



Venerdì 3 Marzo, ore 20.15,

presso la casetta dell’ex pattinodromo a Treviso in viale Cairoli 153,

presentazione del libro “Cambiare mobilità | Cambiare mentalità” (Fabbrica dei Segni, 2023) e dialogo con l’autore, lo psicologo Antonio Consiglio.





“Come facciamo a cambiare la “testa” delle persone per far loro smettere di usare l’auto?”

“Come far preferire la bici, il monopattino, l’auto condivisa, i mezzi pubblici, il treno? “



Domande ricorrenti per tante associazioni che si occupano di Ambiente e di parenti di vittime della strada, tecnici della viabilità, forze dell’ordine, politici, società di trasporto pubblico e altri portatori di interesse.



Durante la presentazione del suo libro “Cambiare mobilità | Cambiare mentalità”, l’autore e psicologo Antonio Consiglio ci racconterà di come ha cercato soluzioni a queste domande con gli strumenti del suo lavoro. Sarà un dialogo con le associazioni e le persone di GRA Grande Raccordo Ambientale, collettivo culturale trevigiano assieme a tutti i presenti per scoprire come anche la città di Treviso può affrontare questo “cambiamento di mobilità e mentalità” sempre più necessario!





Evento gratuito e consigliato a tutte le persone che amano la bicicletta e non sopportano lo smog!