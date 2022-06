Canevel incontra l’arte del sushi

Un’esperienza unica per immergersi nel mondo di Canevel e scoprire i segreti che si nascondono dietro le sue migliori etichette. Dopo un tour guidato tra i vigneti di Glera che circondano la tenuta e in Cantina per conoscere i metodi di produzione, si raggiunge il belvedere dove è possibile ammirare il prezioso paesaggio.

Circondati dalla bellezza della natura, l’esperienza si conclude con un’esclusiva degustazione di una selezione di 4 Spumanti: Valdobbiadene Superiore Docg Brut Setàge, Valdobbiadene Superiore Docg Brut Campofalco bio, Valdobbiadene Superiore Docg Extra Brut Terre del Faè e Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry Il Millesimato, con una ricca selezione di sushi. Un affascinante connubio fra tradizione nipponica e cultura italiana.