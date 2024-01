Capodanno cinese 2024: festa con cena tradizionale

Festeggiamo il Capodanno Cinese a Treviso!

Il negozio mediorientale Robe Turche e il Ristorante Cinese Jia Yuan si uniscono in una amichevole collaborazione per festeggiare insieme il Capodanno Cinese, la più importante e sentita festività tradizionale cinese che celebra l'inizio del nuovo anno.

Una festa dedicata all'accoglienza e al benvenuto delle energie benevole del Cielo e della Terra, un’occasione per celebrare insieme la Natura e tutti i suoi doni.



L’ingresso nell’anno del Drago, secondo l’oroscopo cinese, coincide con l’inizio di un anno che valorizza la comunicazione e la comprensione: questo rende il 2024 un anno favorevole per la collaborazione e la cooperazione tra diverse personalità e caratteri.



E nel contesto di questo bell’augurio Robe Turche desidera, nel suo piccolo, aprirsi ad una interculturalità gioiosa, leggera, ricercare tratti comuni e singolarità delle diverse culture, e onorare le tradizioni.

Non c’è occasione migliore di una Festa per ringraziare, accogliere, per propiziare passaggi e cambiamenti, per ritrovare riti e vivificare simboli e significati.





La Serata comprende la condivisione di un menu tradizionale, musiche e brevi racconti sulle tradizioni della Festività.

Il menù comprende molteplici piatti e tipicità del Capodanno, tè cinese, caffè e grappa cinese, al costo di Euro 35 per persona (bevande extra a parte).



Per partecipare alla serata si richiede la prenotazione, per il numero di posti limitato.



Per prenotare è necessario contattare il negozio Robe Turche al n. 349 2604921.

Sarà richiesta, al momento della prenotazione, la caparra di Euro 10 per persona.



Info e prenotazioni:

Negozio "Robe Turche"



Gallery

T.3492604921 - robeturche@gmail.com