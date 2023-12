Capodanno a Vittorio Veneto con Radio Piterpan

Già sentita, per caso, la novità? Perché quest'anno sarà una vera rivoluzione il Capodanno a Vittorio Veneto. L'anno nuovo arriverà con la squadra di Radio Piterpan, quella 'forever fun, forever young'. Piterpan ha organizzato il mega-party per il 2024 in piazza Del Popolo, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito.

Promettere scintille? Ma no, sarebbe poco. Va vissuto tutto, da quando la musica partirà dal palco a quando le prime luci dell'alba suggerirnno che forse è meglio andare a fare colazione. Sul palco i dj e gli speaker di Radio Piterpan ma il live della H1N1 Show Band. Tutto senza stop né pause. Solo voglia di stare insieme, ballare, brindare al nuovo anno e divertirsi. L'evento è sostenuto dalla Città di Vittorio Veneto e sarà catalizzatore della notte anche per chi arriva dalle vicine province di Belluno e Pordenone. E alla mezzanotte... tatarataaa! Calici in mano per il brindisi ma, subito dopo baci, abbracci e auguri vari, la musica riparte e continuerà no a tarda notte.

Da segnare sin d’ora sul calendario: l'appuntamento per finire il 2023 e aprire il 2024, quest'anno, è a Vittorio Veneto in Piazza del Popolo, con Radio Piterpan!

Ingresso libero.