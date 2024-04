La vera storia di Casanova - Cena d’autore

Chi era Giacomo Casanova? Un avventuriero, un baro o piuttosto un diplomatico accorto e un raffinato letterato? Di sicuro fu un viaggiatore instancabile e un grande amante delle donne, ma anche una spia e un gourmet sopraffino. A quasi 300 anni dalla nascita, la vita di Giacomo Casanova è finita al centro di uno straordinario libro firmato da Alessandro Marzo Magno, che ne restituisce un’immagine inedita intrecciata a un affresco originale dell’Europa del Settecento.

Si profila una Cena d’Autore ricca di aneddoti piccanti e succulenti sul libertino veneziano più celebre, quella in programma Mercoledì 17 aprile, a partire dalle ore 20:00 al “V” di Valdobbiadene.



Alessandro Marzo Magno ritorna a Valdobbiadene – e di nuovo ospite della rassegna “Con la Cultura (non) si mangia”, organizzata dal “V” di Valdobbiadene, l’ormai celeberrimo ristorante, adiacente all’Hotel Diana, che fa degli incontri culturali, e della buona cucina a tema, la sua cifra identificativa.

Il giornalista e scrittore, attento conoscitore della storia veneziana, presenterà la biografia di un figlio illustre della Serenissima, Giacomo Casanova. Protagonista indiscusso del Settecento europeo, nei 73 anni della sua vita visitò per ben 213 volte un centinaio di città e cittadine, da Madrid a Pietroburgo, da Londra a Costantinopoli, e incontrò ben dodici sovrani regnanti.

Nel suo libro, Histoire de ma vie, cita all’incirca duemila persone – da Da Ponte a Voltair, da Cagliostro a Goldoni -, tra le quali duecento tra attori, attrici e musicisti. Finisce nelle celle di cinque diverse carceri ed evade rocambolescamente dai piombi di Venezia. Gioca d’azzardo (spesso barando) e ama il buon cibo: nelle sue pagine nomina 22 giochi e 120 diversi piatti (era ghiotto di maccheroni, formaggi e storione).

Nel libro di Alessandro Marzo Magno si racconta di teatro, di spionaggio, di massoneria e di magia. Si ricostruiscono gli incontri con i personaggi più famosi dell’epoca e si parla anche di donne, naturalmente.



La conversazione, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, si intersecherà con gustosi piatti, e vini, a tema.



Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322