Il castello Papadopoli Giol: tour sotto le stelle

Villa Papadopoli Giol, meglio conosciuta come “castello”, fu edificata nell’Ottocento per volere dei Conti Papadopoli, secondo lo stile neogotico inglese, nel luogo dove esisteva l’antico castello dei Conti Da Tolentino e poi dei Nobili Gabrieli, patrizi veneziani.

La Villa – con torri merlate, pinnacoli e finestroni gotici – è stata creata con l’intento di stupire gli ospiti, così come il grandioso parco arricchito di peschiere, laghetti, cascatelle con giochi d’acqua e una grande varietà di vegetazione.

La Villa è inoltre sede della più antica cantina documentata presente in Italia, in cui si producono vini di prestigioso ottenuti vinificando uve autoctone, coltivate con tecniche di agricoltura biologica.



SABATO 23 LUGLIO

1° turno: 17.00

2° turno: 18.30

3° turno: 20.00

4° turno: 21.30

L’evento è confermato anche in caso di maltempo.



DURATA: 1h15 circa. Il Parco sarà visitabile in autonomia prima o dopo la visita guidata



RITROVO: all’ingresso del Castello Papadopoli, Piazza Papadopoli, San Polo di Piave – Treviso



CONTRIBUTO:

– 14 euro adulti

– 7 euro ridotto fino ai 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/il-castello-papadopoli-giol-2/