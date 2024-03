Si torna al cinema con soli 3 euro: i film in programma

Si torna al cinema con soli 3 euro. Riprende martedì prossimo, 12 marzo, nelle sale di Treviso e provincia, l'iniziativa promossa da Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione italiana cinema d'essai (Fice) delle Tre Venezie e Agis.

Proiezioni a Treviso

In città, la proposta di questo secondo martedì di rassegna al Multisala Edera è, alle 17.10, 19 e 21.20, l’opera vincitrice della Palma d’Oro al Festival di Cannes “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet. il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua.

Le proposte a Montebelluna

Al Multisala Italia di Montebelluna sono tre le opere tra le quale scegliere. Alle 16.55 si comincia con “Emma e il giaguaro nero” (Francia, 2024) di Gilles De Maistre. Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo.

Si prosegue alle 17.35 con “La zona d’interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, Grand Prix a Cannes 2023. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.

Si prosegue. L’ultimo film in cartellone è, alle 19.40 con “Il male non esiste” (Giappone, 2023) di Ryūsuke Hamaguchi. Nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo, un’azienda senza scrupoli vuole costruire un campeggio di lusso rischiando di rompere l’equilibrio ecologico del luogo. Tra gli abitanti che si oppongono al progetto ci sono un padre single, Takumi, e sua figlia Hana, custodi di una vita ancora in perfetta armonia con la natura. La loro resistenza dovrà però affrontare una situazione inaspettata, che cambierà per sempre il destino di tutti.

A Castelfranco

Al Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto troviamo, alle 17 e 21.15, “Il punto di rugiada” (Italia, 2023) di Marco Risi. Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

Negli altri cinema della provincia

Al Multisala Cinergia di Conegliano, alle 17.45 e 20.30, si potrà assistere a “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato.

Il film “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders è in cartellone alle 16.45 e 21.05 anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto dove troviamo inoltre (ore 16.35 e 19.15) “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.

Film dall’Italia al Cinema Cristallo di Oderzo che punta questa settimana, alle 20.30, su “La Chimera” (Italia, 2023) di Alice Rohrwacher. Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La chimera racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Il Multisala Manzoni di Paese propone, infine, alle 19 e 21.15, “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders.