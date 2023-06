Cocktail veneziano, libro con 200 foto storiche inedite

Presentazione del libro “Cocktail Veneziano” di Michele Rigo, editore De Bastiani, in libreria Lovat di Villorba domenica 11 giugno alle ore 18. Il volume - 320 pagine, 19 euro – sarà protagonista di un evento che si concluderà con un aperitivo veneziano.

Sul più bel palcoscenico del mondo prende avvio questo carosello di immagini in bianco e nero (oltre duecento in gran parte inedite) e di racconti familiari ma non solo. Corse all'oro, traversate oceaniche, antichi misteri vengono rappresentati da attori e attrici (famosi o poco noti) nei panni di avventurieri, artisti, dotti, filosofi, atleti, marinai, bagnanti, sirene ammaliatrici e spettri gentili. Nel libro troviamo Hemingway che gioca a baseball nella hall del Gritti Hotel, Frank Sinatra che canta insieme ai camerieri, le giovani e belle rematrici impegnate nella regata Reale, la magia del Lido ai primi del Novecento, sposalizi in gondola e tante altre vicende ambientate nella culla della Serenissima e in Paesi lontani dove si andava a cercar fortuna.

Tutto ruota attorno al salotto di zia Adele, in Fondamenta Lombardo dove si incrociano storie, persone, curiosità. Venezia, a dispetto del tempo e degli uomini, continua a risplendere e incantare chi vi si accosta.

Michele Rigo, (1954) Laureato in Urbanistica, si è occupato professionalmente di tematiche legate al territorio e all’ambiente. Ha pubblicato numerosi articoli in quotidiani, riviste, pubblicazioni specialistiche oltre a libri dedicati in particolare alla storia veneziana e triveneta, occupandosi anche di tradizioni popolari.

Presenterà il libro alla Lovat in dialogo con Laura Simeoni.

A seguire Aperitivo Veneziano con spritz e cicchetti,

costo € 9 a persona.

L’ingresso alla presentazione del libro è gratuita, chi lo desidera può fermarsi per l’aperitivo (a pagamento).