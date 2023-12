Concerto benefico per le Terapie intensive

Si terrà sabato 23 dicembre, alle ore 20.30 nell'aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto (Largo Seminario, 2), il concerto natalizio della band Time After Time, un’iniziativa dallo scopo benefico: obiettivo della serata sarà infatti raccogliere fondi a favore dell’associazione GiViTI - Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva coordinata dal Laboratorio di Clinical Data Science dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.

La rete GiViTI, associazione senza scopo di lucro che coinvolge circa 200 reparti intensivi in tutta Italia di cui 9 in Veneto, mira a realizzare diversi progetti di ricerca con l’obiettivo di descrivere, analizzare e migliorare la qualità dell’assistenza nei reparti di Terapia Intensiva italiani aderenti al network.

La serata vedrà anche la partecipazione del “Cosmocoro”, il coro della Scuola Secondaria di primo grado "Umberto Cosmo" di Vittorio Veneto. L'ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp specificando nome e numero di posti riservati al numero 3311017212.