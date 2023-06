Concerto di Primavera con la Banda Musicale "Domenico Visentin"

La musica come cura e amore. La casa di riposo del Gruppo Orpea Italia “Casa Mia Casier” si prepara a ospitare un evento indimenticabile per gli anziani ospiti della struttura, le loro famiglie, lo staff ma anche per tutti coloro che vorranno gratuitamente partecipare. La storica banda cittadina di Treviso - la Banda Musicale "Domenico Visentin" - la stessa che nei suoi 60 anni di vita è stata protagonista di tournée in Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia e Slovenia - si esibirà domenica 11 giugno in un concerto nel verde giardino della casa di riposo.

“Musica nel Prato” è il Concerto di Primavera pensato per gli anziani e per tutta la cittadinanza. I 50 musicisti, guidati dal direttore della banda Antonio Chiarparin e da Pamela Riccato, eseguiranno un programma ricco, riconoscibile e rassicurante per gli ospiti della casa di riposo. Da Puccini a Verdi fino a Carosone e Modugno passando per i celebri temi musicali dei classici Disney.

Musica, note e ricordi per un pomeriggio che riempie l’anima di un pubblico inusuale, attento e partecipe.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Casier.

La partecipazione è aperta e gratuita previa prenotazione al numero di telefono 0422- 382170.

Il concerto verrà annullato in caso di maltempo.

www.orpea.it