A Treviso si selezionano i talenti della danza: in premio accesso alle università Usa

Arrivano da tutta Italia e dall’estero le iscrizioni, che si chiuderanno il prossimo 18 marzo, per partecipare al 21º concorso internazionale per danzatori, coreografi e scuole, organizzato da Progetto Danza Treviso che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 aprile presso gli impianti della Ghirada a Treviso.

Una continua crescita che porterà in città centinaia di ballerini - nell’edizione 2023 hanno concorso 700 ragazzi e ragazze - con una giuria internazionale e premi straordinari. "Quest’anno è un’edizione speciale - spiegano Anna Martinelli ed Ornella Camillo, copresidenti di Progetto Danza Treviso e organizzatrici dello stage - perché grazie alla partecipazione di grandi maestri, coreografi e scopritori di talenti, riusciremo a dare opportunità di studio straordinarie. Le grandi università americane, fuori portata economica per molti, saranno, per chi verrà scelto, il grande premio. Parliamo di borse studio che mai sono state in palio in questi contesti".

La giuria internazionale

Una giuria d’eccezione che vede il grande Frederic Olivieri, direttore dell’Accademia di danza del Teatro alla Scala, Christiana Stefanou, direttrice dell’Accademia di danza del Teatro dell’Opera di Vienna, Marc Ribaud, Maitre du Ballet dello Stuttgart Ballet, Claudia Rossi, docente e coreografa free lance, Paola Vismara, Docente dell’Accademia di danza del Teatro alla Scala di Milano, Davide Di Pretorio, assistente di Wayne McGregor, nel 2021/2022 Maitre du ballet per il repertorio contemporaneo c/o il Teatro dell’Opera di Parigi, Daniele Ciprani, Produttore, organizzatore e promotore di spettacoli di danza in Italia e all’estero ed infine Joe Lanteri, Direttore di Steps on Broadway e di NYCDA di New York, regista, coreografo, produttore, insegante nonché il vero ambasciatore della danza e “scopritore” di giovani talenti, nominato già nel 2017 tra le persone più influenti nel mondo della danza.

È Lanteri che negli Stati Uniti seleziona giovani talenti per portarli all’audizione delle università americane e così farà anche a Treviso. Un’opportunità unica nel panorama che molti ragazzi hanno sognato e che ora, per qualcuno, sarà lì dietro l’angolo di questa competizione. L’ingresso al concorso è consentito anche al pubblico, al costo di 12 euro.