Giulio Casale torna al Radiogolden con le “Canzoni per non arrendersi”

Giulio Casale torna al Radiogolden di Conegliano domenica 1° ottobre alle 19, con quello che ormai è diventato un appuntamento annuale. Torna in solitudine, con un concerto che ruota attorno a chitarra e voce, ma è una solitudine ben diversa dagli anni scorsi: l'artista prosegue la sua carriera solista, ma è stata anche annunciata la réunion degli Estra, la band che negli anni '90 ha lasciato un segno indelebile e unico nello stile del rock italiano e nel pubblico.



Anche da questo il concerto prende il titolo: non arrendersi, nel senso di non cedere alle difficoltà, che per i musicisti sono enormi, anche a causa della progressiva erosione degli spazi che propongono musica di spessore. Portare avanti il proprio percorso, nella necessità che una carriera artistica si arrenda all'urgenza di affermare verità spesso scomode.



La corale partecipazione del pubblico al crowdfunding lanciato per finanziare il nuovo album degli Estra, ormai in fase di produzione avanzata, ha sorpreso molti: gli addetti ai lavori per primi. I meno sorpresi di tutti, probabilmente, sono stati proprio coloro che in passato hanno sostenuto e supportato il gruppo, che per molti è diventato una colonna sonora imprescindibile.



Per ringraziare tutti del loro contributo e dell'enorme affetto percepito, gli Estra saranno presenti al Radiogolden in occasione del concerto. Sarà l'occasione per stringere la mano a chi vorrà esserci, scambiare qualche parola, soprattutto qualche idea. Chi ha partecipato al crowdfunding sarà esentato dal contributo responsabile richiesto all'ingresso, ma l'incontro è naturalmente aperto a chiunque.



Poi, chissà, potrebbe accadere qualcosa sul palco. Qualcosa di inaspettato? Presto per dirlo. Lo scopriremo la sera del primo giorno di ottobre, un giorno speciale.