Sabato 20 gennaio dalle ore 9 alle 12.30 alla Casa dello studente di Vittorio Veneto (via A. Fogazzaro, 25) si terrà il convegno “Abitare il futuro - La comunità esplora le sfide e le opportunità dell'abitare del domani” promosso dal Tavolo sul welfare di comunità e organizzato da Caritas Vittorio Veneto e Fondazione di Comunità Sinistra Piave con la collaborazione di Skopia, società specializzata negli Studi di Futuro e nell’Anticipazione, e Secondo Welfare, laboratorio di ricerca legato al Dipartimento di

Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano.

Il convegno restituirà alla comunità la sintesi dei laboratori fatti con amministratori locali e associazioni di volontariato per stimolare un riesame delle politiche territoriali e un approccio innovativo al welfare di comunità sul tema dell’abitare. La sfida che il Tavolo si è posto nell’ambito dell’abitare e dell’emergenza abitativa, in particolare per persone in situazione di marginalità (disabilità, anziani, immigrati), è quella di identificare idee diverse e creative per un abitare sostenibile e socializzato, nella direzione di una condivisione di servizi e funzioni: promuovere politiche abitative di lungo respiro che superino la concezione attuale di edilizia residenziale e vadano nella direzione di un’edilizia sociale che non tenga conto soltanto degli aspetti economici, ma principalmente del benessere delle persone, abbattendo barriere fisiche e relazionali.

Programma degli interventi:

9.00 - 9.30 Saluti istituzionali S.E. mons. Corrado Pizziolo, vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto

Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto

9.30 - 10.15 “Residenzialità e futuri del territorio” Antonio Furlanetto, amministratore, ed Elena

Petrucci, analyst, di -skopìa Anticipation Services

10.15 - 11.00 “Abitiamo insieme? Una proposta del Terzo Settore” Chiara Lodi Rizzini e Alessandra

Motta, Secondo Welfare

11.00 - 11.15 Pausa

11.15 - 11.35 “La speranza è di casa. Essere comunità di fronte alle sfide” don Andrea Forest, direttore

della Caritas diocesana e Presidente della Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus

11.35 - 11.55 “Verso l’abitare di comunità” Loris Balliana, presidente di Fondazione di Comunità

Sinistra Piave

11.55 - 12.15 “Prove di un abitare inclusivo” Massimo Ciacchi, presidente cooperativa Terra Fertile;

Giannino Longo, presidente Centro sociale Piazzoni Parravicini

12.15 - 12.30 Chiusura convegno