Convegno "Cuochi contadini: una storia tutta Made in Italy"

Di valenza nazionale il convegno di approfondimento sulla multifunzionalità in agricoltura che si svolgerà mercoledì 17 gennaio a Santa Lucia di Piave nella nota filanda della millenaria fiera. Con il titolo “Cuochi contadini: una storia tutta Made in Italy” gli esperti del settore ed i rappresentanti istituzionali rifletteranno sulle nuove sfide offerte dal recente aggiornamento della legge regionale sull’agriturismo. In tal senso è confermata la presenza dell’Assessore al Turismo e Agricoltura, Federico Caner che illustrerà le novità per il settore a partire dal protagonismo dei “cuochi contadini” la cui accademia nazionale ha radici venete. Da nord a sud d’Italia – ricorda Coldiretti - sono mille gli agrichef, diventati ambasciatori della Dieta Mediterranea e del Made in Italy. Nella Marca si volse uno dei primi corsi abilitanti e in questi giorni è decollato il terzo corso che diplomerà nei prossimi mesi una dozzina di nuovi agrichef. Una figura ricercata dai media e dai gourmet che con la formazione si è qualificata aggiungendo ulteriori perfomance ad una professione che abbina sia capacità di coltivazione e allevamento alla competenza ai fornelli, abbinando doti di narrazione e quelle comunicative. Un mestiere attraente anche per le nuove generazioni che intraprendono progetti di fattoria didattica, sociale, agricampeggi sviluppando le modalità emergenti del turismo, come quella esperienziale, creativa, integrata e slow. Su questo tema si confronteranno, dopo i saluti del Sindaco di Santa Lucia di Piave Fiorenzo Fantinel, del Presidente dell’Ente Fiera, Alberto Nadal e del presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato gli ospiti della tavola rotonda: il presidente nazionale di Terranostra, Dominga Cotarella - per la prima volta in Veneto - il direttore Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, Diego Scaramuzza presidente regionale Terranostra e vice nazionale, moderati dal direttore di Coldiretti Veneto, Marina Montedoro. I lavori saranno chiusi dal Presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan. Ingresso su invito.