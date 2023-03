Convegno "Verso la città 30"

Venerdì 10 marzo 2023 dalle 9.30 alle 13 CITTÀ 30, LA CITTÀ DELLE PERSONE. Il tema delle Città 30 è centrale nell’evoluzione del concetto di mobilità sostenibile, ma il dibattito che lo accompagna si basa spesso su sensazioni e sentito dire; è pertanto importante inquadrarlo con i dati e l’esperienza di chi ha già messo in atto misure precise, accompagnando l'infrastrutturazione con interventi mirati ad accompagnare gli utenti della strada verso questa transizione. La Città 30 nasce per rispondere a un bisogno primario che è la sicurezza dei cittadini e il diritto a potersi spostare senza il tributo quotidiano di morti e feriti sulle strade e in particolare delle strade urbane. Si sta facendo strada la consapevolezza che occorrono strade più fluide e sicure, ma anche e soprattutto luoghi di scambio culturale e di socialità, spazi verdi e ambienti meno inquinati: questa è la Città 30, la città delle persone. Se lo stesso Parlamento Europeo, con una risoluzione dell’ottobre 2021 approvata quasi all’unanimità, ha proposto l’introduzione del limite a trenta orari in tutte le città europee dove siano presenti zone residenziali ed elevato numero di ciclisti e pedoni, è pur vero che nelle nostre città, dove pure avviene la maggior parte degli incidenti, la normalizzazione del pericolo rappresentato dalle autovetture costituisce una barriera difficile da penetrare. Le cifre sulla mortalità rapportata a velocità e tempo di reazione non lasciano dubbi, così come non ci sono dubbi sull'efficacia delle Città 30 in termini di aumento della sicurezza e rispetto delle indicazioni del PNSS 2030: nessun altro intervento di miglioramento su scala urbana è equivalente, a meno che non si ritenga accettabile l’attuale numero di vittime. Questo convegno intende essere un'opportunità di riflessione sui necessari cambiamenti culturali, oltre la separazione e verso una condivisione dello spazio pubblico che è la strada, presentando alcune buone pratiche, accompagnate da dati precisi ed accorgimenti tecnici, ed offrendo inoltre l'opportunità per uno scambio di idee tra addetti ai lavori e di informare la cittadinanza.