Al Corner Live arriva la leggenda del rock Willie Nile

Venerdì 15 marzo Wille Nile, leggenda del rock underground newyorkese, arriva al Corner Live dell'Inverness Pub per una serata imperdibile.

Una carriera quasi quarantennale, partita con la fantastica doppietta “Willie Nile”/”Golden Dawn” su Arista Records. Gli show e la personalità di Willie Nile hanno fatto breccia nei cuori di molti artisti che ne hanno sempre lodato il talento artistico e umano, come Bruce Springsteen, Lou Reed, Bono Vox e Billy Idol.

A 70 anni suonati, Willie non ha perso un briciolo d’entusiasmo e continua imperterrito a divertirsi e a far divertire il suo pubblico con la sua dose di rock, punk e

folk, debitore delle sue stesse grandi ispirazioni come i Clash, Bob Dylan e Springsteen.



Willie sarà sul palco insieme al chitarrista Marco Limido.