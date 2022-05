A Ca' dei Carraresi la mostra "Correnti artistiche del novecento"

Treviso e Pieve di Cadore accolgono una nuova mostra con le opere del Fondo mons. Gino Bortolan





Casa dei Carraresi e il Palazzo della Magnifica Comunità del Cadore ospiteranno quest’anno la mostra “Correnti artistiche del Novecento”.



La mostra prenderà il via ufficialmente a Casa dei Carraresi il 14 maggio, con inaugurazione alle ore 11, e proseguirà fino al 29 maggio.

Vivrà poi un secondo momento a Pieve di Cadore, presso il Palazzo della Magnifica Comunità del Cadore, dal 30 luglio al 28 agosto.



Saranno esposte 44 opere di 34 artisti, che fanno parte del Fondo Mons. Gino Bortolan, donato alla Fondazione Cassamarca dal monsignore di origini trevigiane che per molti anni fu “il cappellano degli artisti” a Venezia, oltre che direttore dell’Archivio storico del Patriarcato e del Museo diocesano S. Apollonia.



Tra i pittori presenti, si ricordano: Guido Cadorin, Vincenzo Eulisse, Giuseppe Gambino, Mario Sironi, Emilio Vedova, Giuseppe Santomaso, Tancredi Parmeggiani, Lucio Fontana, Mario De Luigi e Toni Ellero.



La rassegna è organizzata da Fondazione Cassamarca in collaborazione con il Lions Club Treviso Sile, la Magnifica Comunità del Cadore, con il patrocinio della Città di Treviso, del Magnifico Comune di Pieve di Cadore, della Diocesi di Treviso-Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali e dell’Associazione Culturale per gli Scambi Artistici.



La mostra e il catalogo sono a cura del prof. Raffaello Padovan, con la collaborazione di Maria Edvige Bona e Giuseppe Desideri, su idea di Aldo Solimbergo. Hanno collaborato al progetto anche alcuni giovani studenti: Eduardo Beltramini, Clarissa Casagrande, Lorraina Favaron, Njomeza Krasnjqi, Martina Mechelli e Virgilia Oppes.



“Custode del prezioso lascito di Mons. Bortolan, che consta di numerosissime opere d’arte -ha scritto il Presidente della Fondazione Cassamarca nella presentazione della mostra - Fondazione Cassamarca è ben lieta di rendere ancor più fruibile del consueto una parte del patrimonio donatole”.